Україна

Команда Младена Бартуловича перемогла вперше за останніх шість матчів чемпіонату.

Суботня програма тринадцятого туру української Прем’єр-ліги одразу починалась із протистояння, повз яке неможливо було пройти справжнім українським уболівальникам. Адже до Львова, після невдалої дебютної на посаді головного тренера харківського Металіста 1925 зустрічі проти своєї колишньої команди, луганської Зорі (1:3), повертався Младен Бартулович. Свого часу хорватський фахівець устиг відіграти 24 матчі, забити сім голів та віддати п’ять асистів за місцеві Карпати, але тепер він мав вигадати спосіб, у який його б нинішній клуб стримав атаку підопічних Владислава Лупашка.

А ще у "жовто-синіх" за плечима в чемпіонаті була серія з п’яти матчів без перемог, і якщо нічия проти київського Динамо (1:1) та, можливо, житомирського Полісся (0:0) — це престижно, то похибка в грі проти Кудрівки (1:1) та вищезгадана невдача із Зорею вказували на те, що проблеми із здобуттям результатів у колективу з амбіціями все ж таки присутні. А "леви" тим часом вийшли на серію з перемог уперше в сезоні, здолавши геть не прості ЛНЗ та Кривбас (двічі по 1:0).

Погода цього дня у Львові вирішила нам нагадати, що ось-ось ще трохи, і настане зимова пора року, тож роботи в місцевих агрономів додалось чимало. Але газон стадіону Україна залишався принаймні до завершення першого тайму в прийнятному стані, тож Карпатам не варто нарікати на нього через невдалий початок матчу у власному виконанні. Можна сказати, що команда Лупашка в принципі забарилась із появою на полі десь хвилин так на 20, а може й трохи більше.

Але Металіст 1925 низку своїх гольових моментів так і залишив без реалізації, за що дорікати може тільки сам собі. Особливо дивно виглядала хиба Забергджі на другій хвилині, коли перед ним розступились захисники на шляху до центру штрафного, але влучити під ліву стійку так і не вдалось. Але зрештою ударний початок матчу у виконанні гостей та невдалий старт від господарів підсумував закономірний гол.

Проте й тут не обійшлось без помилки Полегенька, який скидав діагональ Шабанова на власного воротаря, а вийшло так, що м’яч потрапив до ніг Антюха, який із гострого кута перекинув Домчака. А потім ситуацію зробити ще більш скрутною для господарів могли Литвиненко та Рашиця, якби в одному епізоді не пробивали незмінно в голкіпера суперників.

"Леви" при цьому все ж таки подекуди огризались у відповідь, і повз моменти Чачуа та Краснопіра з ударами головою проходити повз точно не потрібно. Проте набагато більш влучним на 39 хвилині видався постріл Бруніньйо з лівого флангу під протилежну стійку, після чого Карпати завершували тайм у позиційних атаках та загалом вирівняли хоча б статистику ударів із суперниками. Як і рахунок на табло, між іншим, тож нічого в цій грі станом на момент перерви не було вирішено.

І якщо наприкінці першого тайму ми казали про активність господарів попереду, то другу половину зустрічі їм до активу записати точно не вдасться. Бо хоча б подібної до того, що було раніше, швидкості львів’яни не демонстрували взагалі. Та ще й пропустили другий м’яч доволі випадковим чином. На 51 хвилині подача Антюха з правого флангу залетіла в дальній кут воріт Домчака абсолютно без жодного спротиву чи чийогось дотику до м’яча.

Подальша спроба Карпат повернути собі контроль над грою завершилась лише загальним підняттям градусу на полі, через що гравці почали хапати зайві картки. І зрештою це мало б завершитись емоційним вибухом на користь "левів", коли на початку компенсованого часу другу спробу пробити із розіграшу стандарту перед чужими воротами від Бруніньйо рукою зустрів Калюжний. Воно-то й справді м’яч влучив у лікоть півзахиснику харків’ян, але Микола Балакін після перегляду VAR своє рішення все ж таки скасував із посиланням на не надто велику відстань кінцівки від корпусу. Цікаво, але не для команди Лупашка — вона знову програла у футбол.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у рівненського Вереса, тоді як харківський Металіст 1925 навідається до кам’янець-подільського Епіцентру.

Карпати — Металіст 1925 1:2

Голи: Бруніньйо, 39 — Антюх, 21, 51

Карпати: Домчак — Сич, Адамюк, Педрозу, Полегенько (Мірошніченко, 63) — Чачуа, Танда, Бруніньйо — Костенко (Шах, 63), Краснопір (Ігор, 81), Вітор (Фабі, 81).

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Антюх — Литвиненко, Калюжний, Забергджа — Мба (Когут, 82), Рашиця.

Попередження: Адамюк, Танда — Калюжний