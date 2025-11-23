Україна

Форвард Динамо Київ прокоментував поразку Колоса.

У гостьовому поєдинку тринадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні київське Динамо поступилось ковалівському Колосу.

Колос — Динамо Київ 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Владислав Кабаєв прокоментував виступ власної команди.

"Не знаю, що відбувається… Програємо, ви самі все бачите… Чогось нового я вам не скажу. Ми теж розчаровані таким результатом, такою якістю гри і такими дитячими помилками. Я не буду зараз казати, що ми сьогодні грали добре, створили багато моментів, але багато не реалізували. Рахунок на табло.

Багато критики зараз, і вона обґрунтована. Зараз, одразу після гри, негативні емоції. Але в першу чергу від нас має бути менше слів, більше справ.

Мінятись із Волошиним виходить уже за ходом матчу. Волошину зручно грати і на правому фланзі, і на лівому, мені теж. Після стандартів ми могли помінятись. Головне, щоб ми грали не ефектно, а ефективно. А ефективності зараз дуже мало.

Я зараз можу сказати, що ми створили багато хороших гольових моментів. Але кому це цікаво, коли ти програєш? Так, ми створили багато моментів, але немає реалізації — немає голів.

За такої гри якби ми забили своє, завтра всі казали б: "Динамо на ходу, молодці". А коли програєш, усі розуміють, що сьогодні або завтра скажуть. Ми цю критику чуємо, сприймаємо, ми не літаємо десь у хмарах. Розуміємо, що ми на неї заслуговуємо.

Але потрібно виходити за цей герб і гризти землю. Якщо немає поки якості гри, треба включати мужність. Не можу сказати, що не було бажання чи мужності, але ми багато підборі, боротьби програли.

Колос сьогодні заслужив цю перемогу. Я їх вітаю. Але повірте мені, рано чи пізно Динамо ще себе покаже. Звісно, зараз багато смутку, багато негативу, але вірю, що все налагодиться.

Нам теж здавалось у певних моментах, що Колос діє надто агресивно. Вони більше вигравали єдиноборств. Але головне — вигравати підбирання, а ми їх програвали — я не добіг, ще хтось не добіг, і маємо гольовий момент. Є над чим працювати. Я завжди кажу: у досконалості немає меж", — заявив український виконавець.

На наступному тижні київське Динамо спочатку навідається до кіпрської Омонії в Лізі конференцій УЄФА посеред тижня, після чого прийматиме СК Полтава.