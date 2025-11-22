Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 22 листопада 2025 року.
22 листопада 2025, 23:41
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Динамо Київ .
Колос — Динамо Київ 2:1
Голи: Климчук, 9, 37 — Шола, 86
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — О. Демченко, Теллес, Ррапай — Кане (Алефіренко, 77), Климчук (Оєвусі, 58), Салабай.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 69), Попов, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Буяльський — Волошин (Шола, 69), Герреро (Пономаренко, 79), Кабаєв.
Попередження: Пахолюк, Салабай, Алефіренко — Кабаєв, Дубінчак, Попов