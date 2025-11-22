До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Динамо Київ​ .

Колос — Динамо Київ 2:1
Голи: Климчук, 9, 37 — Шола, 86

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — О. Демченко, Теллес, Ррапай — Кане (Алефіренко, 77), Климчук (Оєвусі, 58), Салабай.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 69), Попов, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Буяльський — Волошин (Шола, 69), Герреро (Пономаренко, 79), Кабаєв.

Попередження: Пахолюк, Салабай, Алефіренко — Кабаєв, Дубінчак, Попов