Півзахисник Динамо Київ прокоментував поразку Колоса.

Напередодні в гостьовому поєдинку тринадцятого туру української Прем’єр-ліги київське Динамо поступилось ковалівському Колосу.

Колос — Динамо Київ 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Піхальонок прокоментував виступ власної команди.

"Те, що ми пропустили швидкий м’яч — це вже мінус. Не можу сказати, що ми не достатньо добре налаштувались на гру. На жаль, перший тайм завершився з рахунком 2:0 не на нашу користь. У другій половині зустрічі почали діяти більш гостро, наприкінці забили — 2:1, але, на жаль, цього було недостатньо.

Звісно, що швидкий гол нас трохи розбудив. Але навіть коли ти пропускаєш швидкий м’яч, у цьому немає нічого страшного, таке у футболі буває — потрібно просто продовжувати грати далі та створювати моменти. На жаль, ми у простих ситуаціях ухвалювали неправильні рішення та у підсумку програли.

У нас було 2-3 моменти, якби ми їх реалізували, зараз говорили б інакше. У Колоса теж було не так багато нагод у першій половині зустрічі, але вони їх використали.

У перерві була важка та непроста розмова у роздягальні. Звісно, по перерві потрібно було щось змінювати, і так, ця розмова, безперечно, вплинула.

Чи Динамо вже традиційно важко грати з Колосом? Не знаю, це питання не до мене.

Омонія? Тепер, коли закінчився матч проти Колоса, подумаємо й про Омонію", — заявив український виконавець.

На наступному тижні київське Динамо спочатку навідається до кіпрської Омонії в Лізі конференцій УЄФА посеред тижня, після чого прийматиме СК Полтава.