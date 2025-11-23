Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував поразку Колоса.

Напередодні київське Динамо в гостьовому поєдинку тринадцятого туру української Прем’єр-ліги поступилось ковалівському Колосу.

Колос — Динамо Київ 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Тарас Михавко прокоментував виступ власної команди.

"В кінці ми дійсно не дотиснули, але це наша вина. Могли принаймні звести гру внічию. Треба було все робити швидше.

Перший тайм нам взагалі не вдався, не могли знайти свою гру. Після перерви включилися, мали хороші моменти, але чогось не вистачило, аби їх реалізувати. Ми не прагнули просто зрівняти рахунок, а думали тільки про перемогу, адже ми маємо неприємну серію. Самі не розуміємо, із чим це пов’язано.

Перший гол більше був випадковим. Був простий винос м’яча нам за спину. Так вийшло, що Климчук опинився зі мною на одній лінії, але був обличчям до наших воріт. Звичайно, це моя помилка. У другому голі я не зорієнтувався, він пробив і трохи зачепив мою бутсу. Я міг зіграти трохи агресивніше, але це було в штрафному майданчику. Моя вина є. Буду працювати, аби не припускатись таких помилок.

У першому таймі, можливо, рахунок був і по грі. Але в другому ми завдали багато ударів, створили багато моментів… Але результат на табло. Гру забувають, а результат лишається. Ми засмучені, але будемо працювати.

Ми ще маємо розбиратись у команді, що треба змінювати. Зараз важко сказати одразу після гри", — заявив український виконавець.

На наступному тижні київське Динамо спочатку навідається до кіпрської Омонії в Лізі конференцій УЄФА посеред тижня, після чого прийматиме СК Полтава.