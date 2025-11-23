Україна

Керманич Колоса прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Напередодні ковалівський Колос у домашньому поєдинку тринадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв київське Динамо.

Колос — Динамо Київ 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "чорно-білих" Руслан Костишин прокоментував виступ власної команди.

"Насправді, мій останній матч у попередній каденції на чолі Колоса завершився 1:1, а не 0:7 проти Динамо.

Ми готувались до цього поєдинку. Говорили, що хочемо саме так грати. Завдяки тренувальному процесу та дотриманню установок футболістами план удалось реалізувати. Природно, на полі завжди дві команди, і не завжди все виходить, але сьогодні нам удалось почати агресивно і реалізувати задумане.

Раніше проводили збори, а цього разу дав команді чотири вихідні — такого раніше не робив. Усе було спокійніше, адже це кінець першого кола. Колос традиційно добре виглядає наприкінці першої половини сезону — фізично команда була готова і сьогодні.

Епізод із Дубінчаком? Я висловив своє невдоволення. Це були емоції гри. Після матчу ми поговорили один на один, усе вирішено.

Пахолюк? Насправді це не серйозна травма, просто укус комара. Ваня — надійний воротар, сьогодні йому довелося більше працювати, аніж у попередніх матчах, і він проявив себе.

Особливо після виступу у збірній, де він трохи засмутився через помилку. Ми його підтримали, і він впорався психологічно, що дуже важливо для воротарів.

Після матчу нічого особливого не було. Президент приїхав із дружиною, яка, імовірно, вперше відвідала матч за час війни. Мабуть, більше ми подарували їй гарний настрій", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос гостюватиме в київської Оболоні.