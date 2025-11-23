Україна

Керманич Шахтаря прокоментував розгром Оболоні.

Напередодні донецький Шахтар у гостьовому поєдинку тринадцятого туру української Прем’єр-ліги розгромив київську Оболонь.

Оболонь — Шахтар 0:6 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "гірників" Арда Туран прокоментував виступ власної команди.

"Насамперед хотів би наголосити, що перед цим протистоянням розуміли рівень нашого суперника і завжди ставимось до будь-якого нашого опонента з повагою.

Щодо Оболоні, то вони вже зарекомендували себе як цього сезону, так і в минулі рокі противником, який уміє створити проблеми багатьом командам найвищого ешелону, особливо коли вони грають удома. Тому я дуже задоволений тим, як проходила гра в першому таймі, — якщо не помиляюсь, ми лише раз дозволили пробити по наших воротах.

Також дуже важливим було взяття воріт, що відбулось наприкінці першого тайму. Якщо говорити про наш план на гру, то важливо було розміщувати, наприклад, Бондаренка й Невертона на одній лінії, а разом із тим Педро Енріке намагався зміщуватись у середину, щоб таким чином ми могли чинити додатковий тиск на ворота суперника.

Після червоної картки й вилучення опонента, коли вже було 3:0, ми намагались певною мірою зберегти поточний рахунок, а також наших футболістів на майбутнє, оскільки попереду велика кількість роз’їздів.

Це буде останній ігровий місяць календарного року, на нас очікує як багато подорожей, так і в цілому чимало непростих матчів. Разом із тим, окрім планування з огляду на фізичні кондиції гравців, нам також потрібно дуже добре розпланувати всі нюанси із переїздами й тим, як нам якомога краще зберегти та підвести до ідеального стану наших футболістів.

Тому наша перемога дуже важлива як у контексті продовження зростання нашої впевненості, так і в цілому — аби мати змогу відштовхуватися від кращого фундаменту для завершення цього року.

На сто відсотків погоджуюсь, що саме другий гол закрив гру. Дійсно, другий гол, забитий на початку другого тайму, дав нам особливу впевненість. Авжеж, він не вирішив до кінця поєдинок, бо, як я наголосив, суперник уміє створювати значні проблеми, граючи в себе вдома, проте, звісно, цей гол полегшив нам подальший перебіг гри.

Навіть після того нам могло бути певною мірою складно, але наступні голи спростили нам задачу в цьому протистоянні. Я дійсно задоволений тим, як мої гравці додають від матчу до матчу, хочу сьогодні висловити їм найщиріші компліменти та похвалу.

Передусім є одна річ, на якій я хотів би наголосити: будь-яка команда, яка грає в національному чемпіонаті, повинна зосереджуватись лише на внутрішніх справах. Безумовно, ми ставимось із повагою до всіх наших конкурентів за чемпіонство в цьому сезоні: ЛНЗ, Динамо, Полісся, та, вважаю, повинні цікавитися лише своїми справами.

Тож мені здається, що гравцям нашого рівня не потрібна якась додаткова мотивація у вигляді втрачених очок нашими конкурентами. І я дійсно радий, що вони зуміли сфокусуватись саме на нашій грі та здобути позитивний результат цього вечора.

Ні, до початку матчу я не міг розраховувати на таку перемогу. Як і наголосив, я переконаний, що Оболонь дійсно дуже якісна команда із достойними показниками на футбольному полі. Так, ми розраховували, що зіграємо у свій найкращий футбол, проте ми й самі не очікували зіграти настільки добре", — заявив турецький фахівець.

На наступному тижні донецький Шахтар спочатку навідається до ірландського Шемрок Роверс у Лізі конференцій УЄФА, після чого зіграє домашній матч проти криворізького Кривбасу.