Форвард Шахтаря прокоментував розгром Оболоні.

Донецький Шахтар напередодні у гостьовому поєдинку тринадцятого туру української Прем’єр-ліги розгромив київську Оболонь.

Оболонь — Шахтар 0:6 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "гірників" Лука Мейрелліш прокоментував виступ власної команди.

"Безумовно, наш ключ до успіху — це колективна робота. Велика гра, чудовий спільний виступ — усі єдині, кожен віддав максимум. Тож хочу відзначити всю команду та цю велику перемогу.

Ми змогли повернутись у другому таймі на поле і нав’язати високий темп, дуже високий темп проти суперника. Вони, на щастя, швидко залишилися в меншості по перерві — це дало нам велику перевагу в другому таймі, і ми змогли забити багато голів. І дуже радію, як я вже сказав, чудовій грі команди. Ті, хто вийшов на заміну, добре допомогли Шахтарю.

Арда Туран говорить промову перед кожною грою. Він вкрай амбітний — і це дуже позитивно для нашої команди, яка завжди виходить більш зібраною, більш готовою, бореться завзятіше. Це нам дуже допомагає. Він дуже енергійна людина, яка лише додає позитиву. Тож він чудовий тренер, який тільки допоможе Шахтарю та кожному в нашій команді. Ми чуємо його і втілюємо його слова на практиці, тому все дуже добре для нас.

Треба виходити на кожен поєдинок максимально зосередженими та налаштованими, щоб ми могли вигравати більше матчів із такою перевагою в голах. Це додає впевненості команді у всіх іграх. І я дуже радий чудовій грі команди, ми на шляху розвитку і продовжимо так, бо наш тренер не дозволяє нам втрачати концентрацію чи зупинятися у розвитку. Уперед, Шахтар!", — заявив бразильський виконавець.

На наступному тижні донецький Шахтар спочатку навідається до ірландського Шемрок Роверс у Лізі конференцій УЄФА, після чого зіграє домашній матч проти криворізького Кривбасу.