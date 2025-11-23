Україна

Захисник Шахтаря прокоментував розгром Оболоні.

Донецький Шахтар напередодні у гостьовому поєдинку тринадцятого туру української Прем’єр-ліги розгромив київську Оболонь.

Оболонь — Шахтар 0:6 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "гірників" Валерій Бондар прокоментував виступ власної команди.

"Якщо говорити про перший тайм, то вони дуже добре оборонялись, виконували велику роботу в захисті, грали 5–3–2, і нам було дуже важко їх зламати.

Щодо ж емоцій, то ви бачили, як я відреагував після гола. Він важливий для мене, бо, по-перше, хотілось забити й допомогти команді, по-друге, цей м’яч на 45 хвилині зробив гру морально легшою, адже ми розуміли, що суперник уже не зможе весь час сидіти в обороні й буде більше відкриватись.

На другий тайм вийшли з максимальною мотивацією та енергією, щоб показати, на що здатні. Гадаю, усе вдалось: виконали майже все, що від нас вимагали, і могли забивати ще.

Вважаю, у принципі так складалась гра, і, звісно, тренер завжди дає настанови, які намагаємось виконувати. Він наголошував, щоб ми не збавляли обертів і продовжували тиснути на суперника, особливо коли він починає атаку, а після втрати м’яча швидко повертати його та організовувати свій випад.

Після другого та третього м’яча противнику вже важко було щось робити, а ми виконували все, що від нас вимагали. Команда на полі була енергійною та з гарною агресією.

Якщо чесно, не знав, дізнався тільки зараз. Але ми намагаємось не дивитися на результати суперників, адже налаштовуємось на власну гру. Потрібно зважати на себе й рухатися далі. За матчі з будь яким противником дають однаково три очки, тому важливо було перемогти, тим більше що Динамо втратило бали", — заявив український виконавець.

На наступному тижні донецький Шахтар спочатку навідається до ірландського Шемрок Роверс у Лізі конференцій УЄФА, після чого зіграє домашній матч проти криворізького Кривбасу.