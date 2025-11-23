Україна

Керманич Оболоні прокоментував розгром від Шахтаря.

Київська Оболонь напередодні у домашньому поєдинку тринадцятого туру української Прем’єр-ліги зазнала розгрому від донецького Шахтаря.

Оболонь — Шахтар 0:6 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко прокоментував виступ власної команди.

"Можемо розділити матч на дві частини. У першому таймі ми намагались виконувати те, про що домовлялись. Десь вийшло, десь ні. Пропустили м’яч — який саме і як він залетів, це вже інше питання. А от другий тайм коментувати дуже важко.

Проти Шахтаря важко грати навіть у рівних складах. Коли залишаєшся вдесятьох, ви самі розумієте, що протистояти такому супернику стає надзвичайно складно.

Чи могли ми розраховувати на поразку або на інший результат до початку матчу? На поразку не розраховують, на перемогу також не можна просто сподіватись. Можна тільки намагатись протидіяти супернику і грати від своїх сильних якостей. Казати, що ми щось очікували чи не очікували, я б не став.

Після матчу перші слова — це підтримка футболістів. Треба підтримати всіх. Уся команда потребує підтримки. Я сказав хлопцям, що ми зробимо висновки, але важливо, щоб висновки зробили всі: футболісти і тренери. Це наша спільна робота, і ми її будемо робити.

Психологічно така гра дуже б’є по команді. Ми розуміємо, проти кого грали. Тим більше, що в першому таймі багато що виходило. У Шахтаря не було так багато моментів — два, можливо чотири епізоди. Ми пропустили м’яч, і це сильно вплинуло на хлопців.

У роздягальні намагались зібратись, налаштуватись на другий тайм, і все виглядало нормально. Але ми припустилися помилок, і за кілька хвилин пропустили два м’ячі. На 52-й хвилині програвати Шахтарю 0:3 — це вже дуже складно.

Ми підтримуємо футболістів і зробимо все, щоб вивести команду на правильний психологічний рівень перед грою з Колосом.

Чого не вистачило, щоб переламати хід гри та зберегти позитивний результат або виграти матч? Напевне, забитого м’яча. Можливо, у першому таймі ми й не награли на нього, але точно намагалися не дати Шахтарю зіграти у свій футбол.

На другий тайм у нас був свій план, але після швидких пропущених голів відновитись було дуже важко. Особливо після двох м’ячів на старті другої половини", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме ковалівський Колос.