Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та рівненський Верес.

Криворізький Кривбас та рівненський Верес зіграють на стадіоні Гірник у тринадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Патрік ван Леувен, після поразки від львівських Карпат (0:1), залучив до стартового складу Маханькова в рамці воріт, тоді як Вілівальд гратиме в центрі оборони, а Бекавац розташується в центральному трикутнику, тоді як Микитишин виступатиме праворуч в атаці.

Олег Шандрук, на тлі перемоги над львівським Рухом (1:0), використав із перших хвилин Тарануху на вістрі атаки.

Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака, Араухо, Бекавац — Микитишин, Парако, Мендоза.

Запасні: Хома, Сичов, Я. Шевченко, Флорес, Боржес, Каменський, Гонсалез, Рохас, Мулик, Ндомбазі, Мая, Лін.



Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Шарай, Харатін, Бойко — Айдін, Тарануха, Веслі.