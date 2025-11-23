Україна

Football.ua представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 23 листопада та розпочнеться о 13:00.

У рамках 13 туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Кривому Розі Кривбас прийматиме рівненський Верес.

КРИВБАС — ВЕРЕС

НЕДІЛЯ, 23 ЛИСТОПАДА, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. АРБІТР — МИХАЙЛО РАЙДА (УЖГОРОД). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Криворізький Кривбас відійшов від американських гірок та невдач на початку сезону і після серії вдалих виступів зміг закріпитися на п'ятому місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи однакову кількість очок з київським Динамо після 12 турів.

Проте останні виступи команди Патріка ван Леувена турбують не лише вболівальників, а й керівництво. Криворіжці не можуть виграти вже протягом трьох матчів поспіль, у переможний настрій команди було зупинено київським Динамо (0:4) наприкінці жовтня – до цього Кривбас виграв три матчі з чотирьох, а у четвертому зіграв унічию.

Листопад розпочався для Кривбасу напруженою нічиєю з СК Полтава (2:2), після чого команда поступилася Карпатам (0:1) у досить скандальному матчі, де був вилучений воротар Олександр Кемкін на 16 хвилині.

Загалом Кривбас має все необхідне для досягнення потрібних результатів і амбіцій клубу, знову потрапити в єврокубки. Однак для цього потрібно продовжувати наполегливо працювати і віддавати на полі всі сили, особливо в оборонному плані – 19 пропущених голів після 12 матчів – це досить багато і лише у чотирьох команд УПЛ цей показник є гіршим і вони перебувають у нижній половині турнірної таблиці.

Верес після провального початку сезону, трохи відійшов, видавши серію з п'яти матчів без поразок у всіх турнірах, проте потім двічі програв — спочатку Локомотиву (0:1) у Кубку України, а потім Поліссю (1:4) в УПЛ.

На цьому невдала серія закінчилася, але почалася інша — нічийна — підопічні Олега Шандрука тричі поспіль зіграли внічию, поділивши очки з Оболонню, Олександрією та Зорею, а якщо рахувати і спаринг проти Зімбру, то у команди серія з чотирьох нічийних результатів поспіль.

Проте останній місяць Верес почав із напруженої гостьової перемоги над Епіцентом (3:2), а потім підкріпив свою впевненість трьома очками в поєдинку проти Руху (1:0).

Верес сподіватиметься, що вони залишили свої проблеми позаду і зможуть продовжувати працювати в тому ж дусі, заробляючи дорогоцінні очки, щоб уникнути минулорічної долі, коли їм довелося зіткнутися у плей-оф за порятунок місця в УПЛ.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кривбас може здобути 250 перемогу в УПЛ;

- переможна серія Вересу в чемпіонаті триває дві гри і до повторення клубного рекорду ще одна вікторія;

- пропускна серія Кривбасу триває в УПЛ п'ять ігор — дев'ять голів;

- підопічні Патріка ван Леувена з різних клубів можуть забити 100 гол в УПЛ (ще два м’ячі);

- Кривбас може провести 110 домашній безгольовий матч в УПЛ;

- Верес може провести 20 гостьовий сухий матч в УПЛ;

- Десятий гол в УПЛ може забити Дмитро Кльоц (Верес).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Маханьков — Дібанго, Вілівальд, Конате, Юрчец — Шевченко, Задерака, Твердохліб — Мендоза, Лін, Гонсалес.

Верес: Горох — Сміян, Ціпот, Вовченко, Стамуліс — Шарай, Годя, Харатін, Помба — Айдін, Бойко.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

