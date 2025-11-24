Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 23 листопада 2025 року.

Криворізький Кривбас у рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги в домашньому матчі зіграв унічию проти рівненського Вереса.

Команда Патріка ван Леувена провела якісний перший тайм, забила швидкий м’яч, після чого подвоїла перевагу й контролювала хід подій.

Чого не скажеш про другу половину зустрічі, де Верес на фірмових контратаках створив суперникам чимало проблем на флангах, звідки зрештою й прийшла головна небезпека для воріт Володимира Маханькова, а Владислав Шарай дублем відвів свою команду від поразки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Верес у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кривбас — Верес 2:2

Голи: Задерака, 6, Конате, 36 — Шарай, 53, 79

Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака, Араухо, Бекавац (Шевченко, 60) — Микитишин (Мая, 89), Парако (Мулик, 75), Мендоза (Каменський, 89).

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко (Гончаренко, 46), Сміян — Шарай (Куція, 90+1), Харатін (Кльоц, 78), Бойко — Айдін, Тарануха, Веслі (Годя, 78).

Попередження: Араухо, Парако — Вовченко, Годя