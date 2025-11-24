Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 23 листопада 2025 року.

Житомирське Полісся в рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги в домашньому матчі зіграло унічию проти кам’янець-подільського Епіцентру.

Команда Руслана Ротаня за ходом гри тримала контроль над ситуацією на футбольному полі, а особливо — у першому таймі, коли мала чимало можливостей відзначитись забитими голами.

Однак Епіцентр вистояв що тоді, що після перерви, коли у відповідь створив чи не найбільш небезпечний момент усього протистояння з власного боку, але Волинець урятував "вовків" від сенсаційної поразки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Епіцентр у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Полісся — Епіцентр 0:0

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Шепелєв, 71), Бабенко — Гуцуляк (Назаренко, 71), Брагару (Йосефі, 62), Велетень (Лєднєв, 87) — Гайдучик (Філіппов, 62).

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Запорожець, Миронюк (Джеоване, 59) — Сидун, Супряга (Ліповуз, 90+5), Сіфуентес (Борячук, 90+5).

Попередження: Крушинський — Супряга