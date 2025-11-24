Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 23 листопада 2025 року.

Львівський Рух у рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги в домашньому матчі обіграв Кудрівку.

Команда Івана Федика провела якісну стартову половину першого тайму й відзначилась двома забитими голами, підкресливши свою перевагу.

Однак колектив Василя Баранова вирішив здивувати суперників поперерві, коли повністю ліквідував відставання за рахунком на табло.

Утім, останнє слово все одно було за "жовто-чорними", які швидко забили втретє, а пізніше підсумували власну перемогу черговим голом наприкінці основного часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Кудрівка у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Рух — Кудрівка 4:2

Голи: Клайвер, 14, Фаал, 29, 87, Квасниця, 57— Фрімпонг, 46, Козак, 50

Рух: Герета — Роман, Слюбик, Холод, Лях — Копина, Сапуга (Притула, 46), Підгурський (Рейляну, 82) — Квасниця (Кітела, 70), Фаал, Клайвер (Руніч, 25).

Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Рогозинський — Думанюк, Лосенко (Нагнойний, 67) — Козак (Світюха, 78), Сторчоус (Лєгостаєв, 78), Морозко (Мельничук, 67) — Фрімпонг (Демченко, 84).

Попередження: Квасниця — Лосенко