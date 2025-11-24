Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 24 листопада 2025 року.

Зоря та Олександрія видали результативну й драматичну кінцівку 13-го туру УПЛ на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського, завершивши матч бойовою нічиєю.

Після блідуватого першого тайму команди ожили після перерви. Спершу Зоря повела завдяки голу Янича, який VAR довго перевіряв, але зрештою зарахував. Олександрія відповіла майже миттєво — Кастільйо забив головою вже через кілька секунд після виходу на поле.

Темп не падав, і Жуніньйо з добивання знову вивів Зорю вперед — після ще одного втручання VAR. Та й ця перевага не протрималась довго: Хуссейн на 81-й хвилині поставив крапку в гольовій гонитві та встановив остаточний рахунок 2:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Олександрія у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Зоря — Олександрія 2:2

Голи: Янич, 61, Жуніньйо, 77 — Кастільйо, 71, Хуссейн, 81

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан (Мічин, 68), Янич, Вантух — Андушич, Кушніренко, Башич — Слесар (Саленко, 80), Будківський, Попара.

Олександрія: Долгий — Скорко, Боль, Артур, Ухань — Мишньов (Ващенко, 80), Фернандо, Булеца (Шостак, 67) — Жота (Хуссейн, 80), Кулаков (Кастільйо, 67), Цара (Базаєв, 90).

Попередження: Башич