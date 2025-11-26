Клубу знову заборонили реєструвати нових гравців — це вже десяте покарання за півтора року.
СК Дніпро-1, Фото УПЛ
26 листопада 2025, 19:55
Колишній представник української Прем'єр-ліги та учасник єврокубків Дніпро-1 у середу, 26 листопада, отримав чергову заборону на реєстрацію нових футболістів. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
У повідомленні зазначено, що клубу заборонено реєструвати новачків протягом трьох наступних трансферних вікон. Причини чергового покарання не уточнюються.
За даними ФІФА, це вже десятий трансферний бан, накладений на Дніпро-1 з 2024 року — кожного разу на три найближчі трансферні періоди.
Нагадаємо, Дніпро-1, заснований у листопаді 2015 року, був виключений з УПЛ у липні 2024 року та після цього припинив виступи у професійному футболі.
Заборона на реєстрацію нових гравців українських клубів:
|Клуб (міжнародна назва)
|Клуб (локальна назва)
|Конфедерація
|Асоціація
|Стать
|Початок заборони
|К-ть періодів реєстрації
|FC Dnipro Dnipro
|FC Dnipro Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|09/06/2020
|До скасування
|FC Arsenal-Kyiv Kyiv
|FC Arsenal-Kyiv Kyiv
|x;">УЄФА
|Україна
|чоловіки
|05/05/2020
|До скасування
|FC Dnipro Dnipro
|FC Dnipro Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|08/06/2020
|До скасування
|CPF Karpaty LTD
|CPF Karpaty LTD
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|20/07/2020
|До скасування
|CPF Karpaty LTD
|CPF Karpaty LTD
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|15/09/2020
|До скасування
|CPF Karpaty LTD
|CPF Karpaty LTD
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|28/09/2020
|До скасування
|CPF Karpaty LTD
|CPF Karpaty LTD
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|25/01/2022
|До скасування
|CPF Karpaty LTD
|CPF Karpaty LTD
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|08/03/2021
|До скасування
|SC Dnipro-1 Dnipro
|SC Dnipro-1 Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|16/07/2024
|3
|CPF Karpaty LTD
|CPF Karpaty LTD
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|01/02/2023
|До скасування
|FC Volyn Lutsk
|FC Volyn Lutsk
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|28/02/2023
|До скасування
|CPF Karpaty LTD
|CPF Karpaty LTD
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|11/04/2023
|До скасування
|FC Olimpik Donetsk
|FC Olimpik Donetsk
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|27/03/2023
|До скасування
|FC Dnipro Dnipro
|FC Dnipro Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|29/03/2023
|До скасування
|FA Arsenal Kyiv
|FA Arsenal Kyiv
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|14/06/2023
|До скасування
|CPF Karpaty LTD
|CPF Karpaty LTD
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|15/08/2023
|До скасування
|FC METALIST KHARKIV
|FC METALIST KHARKIV
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|10/01/2024
|До скасування
|FC METALIST KHARKIV
|FC METALIST KHARKIV
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|08/04/2024
|3
|FC METALIST KHARKIV
|FC METALIST KHARKIV
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|30/05/2024
|До скасування
|SC Dnipro-1 Dnipro
|SC Dnipro-1 Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|07/06/2024
|3
|SC Dnipro-1 Dnipro
|SC Dnipro-1 Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|13/06/2024
|3
|SC Dnipro-1 Dnipro
|SC Dnipro-1 Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|01/07/2024
|3
|SC Dnipro-1 Dnipro
|SC Dnipro-1 Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|06/08/2024
|3
|SC Dnipro-1 Dnipro
|SC Dnipro-1 Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|26/09/2024
|3
|SC Dnipro-1 Dnipro
|SC Dnipro-1 Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|03/10/2024
|3
|SC Dnipro-1 Dnipro
|SC Dnipro-1 Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|11/10/2024
|3
|SC Dnipro-1 Dnipro
|SC Dnipro-1 Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|03/12/2024
|3
|SC Dnipro-1 Dnipro
|SC Dnipro-1 Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|31/07/2025
|3
|FC Vorskla Poltava
|FC Vorskla Poltava
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|22/09/2025
|3
|FC METALIST KHARKIV
|FC METALIST KHARKIV
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|10/10/2025
|До скасування
|FC Vorskla Poltava
|FC Vorskla Poltava
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|29/10/2025
|3
|FC Vorskla Poltava
|FC Vorskla Poltava
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|06/11/2025
|3
|FC Vorskla Poltava
|FC Vorskla Poltava
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|13/11/2025
|3
|SC Dnipro-1 Dnipro
|SC Dnipro-1 Dnipro
|УЄФА
|Україна
|чоловіки
|26/11/2025
|3