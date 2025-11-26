Колишній представник української Прем'єр-ліги та учасник єврокубків Дніпро-1 у середу, 26 листопада, отримав чергову заборону на реєстрацію нових футболістів. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У повідомленні зазначено, що клубу заборонено реєструвати новачків протягом трьох наступних трансферних вікон. Причини чергового покарання не уточнюються.

За даними ФІФА, це вже десятий трансферний бан, накладений на Дніпро-1 з 2024 року — кожного разу на три найближчі трансферні періоди.

Нагадаємо, Дніпро-1, заснований у листопаді 2015 року, був виключений з УПЛ у липні 2024 року та після цього припинив виступи у професійному футболі.

Заборона на реєстрацію нових гравців українських клубів:

Клуб (міжнародна назва) Клуб (локальна назва) Конфедерація Асоціація Стать Початок заборони К-ть періодів реєстрації
FC Dnipro Dnipro FC Dnipro Dnipro УЄФА Україна чоловіки 09/06/2020 До скасування
FC Arsenal-Kyiv Kyiv FC Arsenal-Kyiv Kyiv x;">УЄФА Україна чоловіки 05/05/2020 До скасування
FC Dnipro Dnipro FC Dnipro Dnipro УЄФА Україна чоловіки 08/06/2020 До скасування
CPF Karpaty LTD CPF Karpaty LTD УЄФА Україна чоловіки 20/07/2020 До скасування
CPF Karpaty LTD CPF Karpaty LTD УЄФА Україна чоловіки 15/09/2020 До скасування
CPF Karpaty LTD CPF Karpaty LTD УЄФА Україна чоловіки 28/09/2020 До скасування
CPF Karpaty LTD CPF Karpaty LTD УЄФА Україна чоловіки 25/01/2022 До скасування
CPF Karpaty LTD CPF Karpaty LTD УЄФА Україна чоловіки 08/03/2021 До скасування
SC Dnipro-1 Dnipro SC Dnipro-1 Dnipro УЄФА Україна чоловіки 16/07/2024 3
CPF Karpaty LTD CPF Karpaty LTD УЄФА Україна чоловіки 01/02/2023 До скасування
FC Volyn Lutsk FC Volyn Lutsk УЄФА Україна чоловіки 28/02/2023 До скасування
CPF Karpaty LTD CPF Karpaty LTD УЄФА Україна чоловіки 11/04/2023 До скасування
FC Olimpik Donetsk FC Olimpik Donetsk УЄФА Україна чоловіки 27/03/2023 До скасування
FC Dnipro Dnipro FC Dnipro Dnipro УЄФА Україна чоловіки 29/03/2023 До скасування
FA Arsenal Kyiv FA Arsenal Kyiv УЄФА Україна чоловіки 14/06/2023 До скасування
CPF Karpaty LTD CPF Karpaty LTD УЄФА Україна чоловіки 15/08/2023 До скасування
FC METALIST KHARKIV FC METALIST KHARKIV УЄФА Україна чоловіки 10/01/2024 До скасування
FC METALIST KHARKIV FC METALIST KHARKIV УЄФА Україна чоловіки 08/04/2024 3
FC METALIST KHARKIV FC METALIST KHARKIV УЄФА Україна чоловіки 30/05/2024 До скасування
SC Dnipro-1 Dnipro SC Dnipro-1 Dnipro УЄФА Україна чоловіки 07/06/2024 3
SC Dnipro-1 Dnipro SC Dnipro-1 Dnipro УЄФА Україна чоловіки 13/06/2024 3
SC Dnipro-1 Dnipro SC Dnipro-1 Dnipro УЄФА Україна чоловіки 01/07/2024 3
SC Dnipro-1 Dnipro SC Dnipro-1 Dnipro УЄФА Україна чоловіки 06/08/2024 3
SC Dnipro-1 Dnipro SC Dnipro-1 Dnipro УЄФА Україна чоловіки 26/09/2024 3
SC Dnipro-1 Dnipro SC Dnipro-1 Dnipro УЄФА Україна чоловіки 03/10/2024 3
SC Dnipro-1 Dnipro SC Dnipro-1 Dnipro УЄФА Україна чоловіки 11/10/2024 3
SC Dnipro-1 Dnipro SC Dnipro-1 Dnipro УЄФА Україна чоловіки 03/12/2024 3
SC Dnipro-1 Dnipro SC Dnipro-1 Dnipro УЄФА Україна чоловіки 31/07/2025 3
FC Vorskla Poltava FC Vorskla Poltava УЄФА Україна чоловіки 22/09/2025 3
FC METALIST KHARKIV FC METALIST KHARKIV УЄФА Україна чоловіки 10/10/2025 До скасування
FC Vorskla Poltava FC Vorskla Poltava УЄФА Україна чоловіки 29/10/2025 3
FC Vorskla Poltava FC Vorskla Poltava УЄФА Україна чоловіки 06/11/2025 3
FC Vorskla Poltava FC Vorskla Poltava УЄФА Україна чоловіки 13/11/2025 3
SC Dnipro-1 Dnipro SC Dnipro-1 Dnipro УЄФА Україна чоловіки 26/11/2025 3
Нагадаємо, раніше донецький Шахтар подав судовий позов проти Дніпра-1 через трансфер Олександра Піхальонка до київського Динамо.