Україна

"Гірники" вимагають приблизно 13,6 млн гривень компенсації за трансфер Олександра Піхальонка.

Футбольний клуб Шахтар Донецьк звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області щодо визнання банкрутом клуб СК Дніпро-1.

Причина — невиплата Дніпром-1 20% від продажу гравця Олександра Піхальонка до київського Динамо, як це передбачено задокументованими домовленостями із "гірниками".

Деталі справи:

- У 2021 році Шахтар продав Піхальонка Дніпру‑1 за 1 млн євро. За договором Шахтар має право на 20 % із будь‑якого наступного трансферу гравця.

- У червні 2024 року Дніпро‑1 продав Піхальонка в Динамо Київ за 2,4 млн доларів. Таким чином, Шахтар вимагає приблизно 13,6 млн гривень компенсації.

- Проте Дніпро‑1 — аби уникнути прямої виплати — передав права на отримання коштів від Динамо Київ компанії "Віжн ТВ". Дніпро‑1 заявляє, що кошти виплачені іншому кредитору, і тому клуб нібито не зобов’язаний платити Шахтарю.

- Шахтар вважає, що таке відступлення прав — спосіб уникнути виплати боргу, і звернувся до суду, вимагаючи визнати Дніпро-1 банкрутом.

Як тривав судовий процес:

- У березні 2025 року Шахтар подав заяву про банкрутство Дніпра‑1.

- Спершу суд відмовив у відкритті провадження — але після апеляції рішення було скасовано, і справа повністю пере­глядатиметься.

- Через низку чинників судовий процес затягнувся.

- У серпні 2025 року Верховний Суд залишив в силі рішення апеляції — провадження відкрито знову.

- 23 вересня 2025 року ухвалою суду відкрито провадження у справі, визнано вимоги Шахтаря на суму 13 610 885 грн та 24 224 грн (судовий збір). Запроваджено мораторій на задоволення вимог кредиторів та призначено розпорядника майна клубу — Сергія Боярчукова.

Що це означає:

- Дніпро‑1 наразі не може виплачувати борги чи продавати активи без погодження з розпорядником.

- Інші кредитори мають подати свої вимоги протягом 30 днів після офіційного оголошення про відкриття провадження.

- Якщо Дніпро‑1 не доведе, що вимоги Шахтаря неправомірні — клуб може опинитися в процедурі банкрутства.

Ознайомитися з повним текстом справи ви можете за цим посиланням.