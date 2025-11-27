Україна

Поразка від Омонії стала для українського фахівця роковою.

Пресслужба Динамо Київ повідомила про кардинальні зміни в тренерському штабі першої команди після матчу четвертого туру Ліги конференцій УЄФА проти Омонії, який завершився поразкою "біло-синіх" з рахунком 0:2.

Cтоличний клуб оголосив, що головний тренер Олександр Шовковський та його штаб звільнені від виконання обов’язків.

Виконувачем обов’язків головного тренера призначено нинішнього наставника Динамо U-19 Ігоря Костюка. Він тимчасово керуватиме командою, поки клуб ухвалюватиме рішення щодо нового постійного тренера.

У заяві підкреслюється, що клуб проінформує про подальші кадрові кроки після відповідних консультацій та внутрішніх обговорень.

Нагадаємо, що Олександр Шовковський очолив Динамо у листопаді 2023 року, а вже у листопаді став повноцінним головним тренером. За його керівництва кияни у сезоні-2024/25 стали чемпіонами України, проте провали цієї кампанії стали для фахівця роковими.