Україна

Процедура жеребкування розпочнеться о 13:00.

Сьогодні, 28 листопада, відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубка України у сезоні-2025/26.

Церемонія жеребкування відбудеться у Будинку футболу у Києві о 13:00.

На даному етапі візьмуть участь вісім клубів. УПЛ представляють Динамо Київ, Металіст 1925 та ЛНЗ. З Першої ліги у чвертьфінал пройшли Фенікс-Маріуполь, Буковина, Інгулець та Чернігів, а з Другої ліги — київський Локомотив.

Онлайн-трансляція жеребкування:

Додамо, що вперше в історії турніру у чвертьфіналах візьмуть участь одразу п'ять клубів із нижчих дивізіонів країни.