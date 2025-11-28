Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 28 листопада 2025 року.
Оболонь — Колос, УПЛ ТБ
28 листопада 2025, 21:34
Оболонь та Колос відкрили 14 тур УПЛ поєдинком, що завершився без голів. Ковалівці після гучної перемоги над київським Динамо не зуміли обіграти другу столичну команду поспіль.
Гра пройшла в боротьбі — більше загроз в атаці створювала команда Руслана Костишина, проте "пивовари" змогли зберегти свої ворота у недоторканності.
У підсумку — 0:0, і обидві команди беруть по одному балу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Колос у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Оболонь — Колос 0:0
Оболонь: Федорівський — Прокопенко, Приймак, Дубко, Шевченко — Мединський (Бичек, 73), Черненко, Чех, Нестеренко (Пасіч, 85) — Слободян (Семенов, 85) — Устименко (Теслюк, 73).
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — О. Демченко, Теллес, Ррапай — Кане (Алефіренко, 72), Климчук (Оєвусі, 82), Салабай (Гусол, 72).
Попередження: Шевченко, Прокопенко, Дубко — Гусол