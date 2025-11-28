Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 28 листопада 2025 року.

Оболонь та Колос відкрили 14 тур УПЛ поєдинком, що завершився без голів. Ковалівці після гучної перемоги над київським Динамо не зуміли обіграти другу столичну команду поспіль.

Гра пройшла в боротьбі — більше загроз в атаці створювала команда Руслана Костишина, проте "пивовари" змогли зберегти свої ворота у недоторканності.

У підсумку — 0:0, і обидві команди беруть по одному балу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Колос у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Оболонь — Колос 0:0

Оболонь: Федорівський — Прокопенко, Приймак, Дубко, Шевченко — Мединський (Бичек, 73), Черненко, Чех, Нестеренко (Пасіч, 85) — Слободян (Семенов, 85) — Устименко (Теслюк, 73).

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — О. Демченко, Теллес, Ррапай — Кане (Алефіренко, 72), Климчук (Оєвусі, 82), Салабай (Гусол, 72).

Попередження: Шевченко, Прокопенко, Дубко — Гусол