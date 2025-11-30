Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 30 листопада та розпочнеться о 18:00.

У рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі місцеве Полісся зіграє домашній матч проти луганської Зорі.

ПОЛІССЯ — ЗОРЯ

НЕДІЛЯ, 30 ЛИСТОПАДА, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Житомирське Полісся починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET.

Команда Руслана Ротаня продовжує боротьбу у верхній частині турнірної таблиці, і оскільки ковалівський Колос уже втратив очки в грі проти київської Оболоні, а криворізький Кривбас у цьому турі гратиме проти донецького Шахтаря, що також, цілком імовірно, завершиться для нього не повним комплектом залікових балів, то "вовки" можуть збільшити перевагу бодай над цими двома командами.

І одразу ж позаду них розташувалась луганська Зоря на відстані чотирьох очок від Полісся, тобто в разі успіху в очній дуелі команда Віктора Скрипника може забратись туди, де вже давно її не бачили в нашому чемпіонаті. Власне, це й є метою "мужиків" у цьому сезоні — повернення до боротьби за високі місця в турнірній таблиці.

Тим часом ми фактично можемо пересвідчитись у тому, що Скрипнику саме в цьому клубі в нашій країні найкраще вдається побудувати футбол його особистого бачення. Зоря востаннє поступалась ще наприкінці вересня Шахтарю в дуже напруженому протистоянні й із пропущеним голом лише на останніх хвилинах (0:1), тоді як від того моменту триває серія команди без поразок. І не сказати, що цей шлях був проти "легких" суперників, оскільки й проти Динамо (1:1), і проти Металіста 1925 (3:1) луганці вже встигли зіграти.

Полісся ж наразі займається напрочуд ризикованим марнотратством, і особливо, якщо йдеться про матчі на власному полі, де команда Ротаня востаннє тішила своїх уболівальників хоча б голом приблизно тоді, коли Зоря востаннє програвала. Тобто чимало часу минуло з того моменту, і якщо проти Шахтаря зіграти на "нулі" виглядало непоганим підсумком, то аналогічна нічия проти Металіста 1925 вже ставила певні запитання, а от відсутність голів проти Епіцентру було вже певним сигналом до того, що не все у "вовків" у порядку в атакувальному компоненті, раз із такими ресурсами не вдається подолати колектив, який у цих самих ресурсах помітно обмежений.

Зоря, наприклад, теж не надто може подібним похизуватись, але в Скрипника зараз зібрався цілком бойовий колектив, який певні завдання на сезон дійсно спроможний вирішити.

Матч Полісся та Зорі вже незабаром.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- безпрограшна серія Полісся в УПЛ триває дев’ять ігор: шість перемог та три нічиї;

- Зоря не програє в чемпіонаті сім матчів поспіль: три перемоги, чотири нічиїх;

- Зоря може в 160 раз зіграти внічию або програти 100 матч УПЛ;

- Полісся може забити 100 гол в чемпіонаті (ще два голи);

- Полісся зіграло внічию в трьох останніх домашніх матчах поспіль — рекорд;

- Владислав Велетень (Полісся) може забити 10 гол в УПЛ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський, Бабенко — Гуцуляк, Брагару, Велетень — Філіппов.

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух — Андушич, Кушніренко, Башич — Слесар, Будківський, Попара.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

