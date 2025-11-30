Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 29 листопада 2025 року.
Верес — Карпати, фото УПЛ
30 листопада 2025, 08:00
Рівненський Верес у чотирнадцятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі зіграв унічию проти львівських Карпат.
Таке собі західноукраїнське дербі, у якому знайшлось місце палкій боротьбі на Авангарді, проте знову ця арена не побачила забитих м’ячів після повернення "левів" до УПЛ.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Карпати у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Верес — Карпати 0:0
Верес: Горох — Протасевич, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Шарай (Куція, 90+4), Харатін, Бойко (Кльоц, 86) — Айдін (Годя, 75), Тарануха (Ндукве, 86), Веслі (Корнійчук, 75).
Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Адамюк (Педрозу, 54), Мірошніченко — Танда — Альварес, Чачуа (Фабі, 90+2) — Федор (Карабін, 72) — Ігор (Краснопір, 72), Бруніньйо.
Попередження: Харатін, Веслі, Годя