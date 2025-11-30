Україна

Гравець порушував дисципліну в колективі.

Черкаський ЛНЗ через офіційні ресурси виступив із заявою щодо статусу кабовердійського півзахисника Ейнела Суареша, як гравця основної команди.

"Із огляду на систематичне порушення дисципліни та зниження ігрових вимог, керівництвом клубу було прийняте рішення — відсторонити Ейнела Соареша від тренувального процесу з основною командою.

Задля отримання необхідної тренувальної практики, він буде направлений до юнацької команди U19", — ідеться в заяві генерального директора "бузкових" Василя Каюка.

Нагадаємо, що 27-річний Ейнел перейшов до ЛНЗ навесні минулого року із словацького клубу Тренчин за 250 тис. євро.

Відтоді футболіст провів 36 матчів, забив три голи та віддав один гольовий пас. Із них вісім ігор (423 хвилини) припали вже на каденцію Віталія Пономарьова в цьому сезоні.

Гравець був присутнім у заявці на домашній матч черкаського клубу проти Кудрівки напередодні (1:0) в рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги, але на полі не з’являвся.