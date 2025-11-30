Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 29 листопада 2025 року.

Черкаський ЛНЗ у чотирнадцятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі мінімально обіграв Кудрівку.

Команда Василя Баранова непогано виглядала на тлі одного з учасників чемпіонських перегонів цього сезону, але наприкінці першого тайму пропустила фірмову швидку атаку колективу Віталія Пономарьова, що виявилось вирішальним у всьому протистоянні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Кудрівка у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

ЛНЗ — Кудрівка 1:0

Гол: Ассінор, 37

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Яшарі, Рябов, Танковський (Пастух, 53) — Проспер (Нонікашвілі, 88), Ассінор (Кравчук, 67), Кузик.

Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук — Векляк, Думанюк (Сторчоус, 63) — Козак (Лєгостаєв, 75), Нагнойний, Пушкарьов (Рогозинський, 46) — Фрімпонг (Світюха, 74).

Попередження: Ассінор — Думанюк, Сторчоус