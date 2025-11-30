Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та львівський Рух.

Олександрія та львівський Рух зіграють у чотирнадцятому турі української Прем'єр-ліги на КСК Ніка.

Кирило Нестеренко, після нічиєї проти луганської Зорі (2:2), залучив до стартового складу Кастільйо на вістрі атаки.

Іван Федик, на тлі перемоги над Кудрівкою (4:2), використав із перших хвилин Едсона та Притулу в центрі поля, тоді як Рейляну гратиме ліворуч в атаці.

Олександрія: Долгий — Скорко, Боль, Артур, Ухань — Булеца, Фернандо, Мишньов — Цара, Кастільйо, Жота.

Запасні: Шевченко, Кулаков, Шулянський, Ващенко, Хуссейн, Амарал, Беїратче, Шостак, Прокопенко.



Рух: Герета — Слюбик, Копина, Холод — Роман, Едсон, Притула, Лях — Квасниця, Фаал, Рейляну.