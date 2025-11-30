Україна

Команда Івана Федика перемогла в другому матчі поспіль.

Недільна програма чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги розпочиналась із протистояння в Олександрії, де місцевий однойменний клуб, перебуваючи в зоні боротьби за виживання, кидав виклик власному сусіду за турнірною таблицею — львівському Руху, який мав однакову кількість очок із колективом Кирила Нестеренка, по 10. При цьому "жовто-чорні" дуже своєчасно перед цим відповідальним виїздом перервали свою невдалу серію з чотирьох поспіль матчів без перемог у чемпіонаті, що так і не вдалось зробити "поліграфам" відносно своїх шести безуспішних дуелей до цього.

Проте в очній дуелі все вирішують окремі деталі, як от, наприклад, одне сміливе зміщення з флангу та удар під ближню стійку, який пропускає поміж рук воротар. Таким чином Рух відкрив рахунок у цій грі, що виглядало цілком логічно з огляду на те, що львівський колектив до цього тільки й робив, що атакував чужий штрафний майданчик.

Олександрія ввійшла в гру повноцінно лише після цього, і напрочуд швидко могла б відігратись, якби Цара на 31 хвилині головою влучив би трохи правіше від дальньої стійки під час подачі з правого флангу від Жоти. Але варто було звернути увагу лише на наступний момент щ ударом Фаала над воротами з прострілу Копини, щоб зрозуміти, що Рух усе ж таки недарма провів майже весь тайм на чужій половині.

Після перерви гості могли одразу закривати це протистояння, якби Притула влучав у площину воріт, Копина зумів переграти воротаря дальнім ударом, а Фаал — зробити те саме, але в ближньому бою. Після всіх цих спроб Олександрія, яка продовжувала таким чином залишатись у грі, спробувала атакувати у відповідь, а Нестеренко постійно додавав свіжості своїми замінами.

Проте сукупність цих потуг "поліграфів" у підсумку ні до чого так і не призвела. Рух більш-менш спокійно відбивався, моментів у господарів поля не було, зате були емоції, і після чергового вибуху, який переріс у масоване заворушення, команда Нестеренка помітно перегоріла й більше ні на що не претендувала навіть із свіжим джокером Хуссейном на полі.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в криворізького Кривбасу, тоді як львівський Рух прийматиме житомирське Полісся.

Олександрія — Рух 0:1

Гол: Роман, 22

Олександрія: Долгий — Скорко (Шостак, 72), Боль, Артур (Беїратче, 59), Ухань — Булеца (Хуссейн, 59), Фернандо (Кулаков, 72), Мишньов (Ващенко, 85) — Цара, Кастільйо, Жота.

Рух: Герета — Слюбик, Копина (Підгурський, 68), Холод — Роман, Едсон, Притула (Кітела, 88), Лях — Квасниця (Руніч, 68), Фаал (Слюсар, 88), Рейляну (Сапуга, 56).

Попередження: Ухань, Кулаков, Шостак, Кастільйо, Беїратче, Хуссейн — Притула, Слюбик, Підгурський