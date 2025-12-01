Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 1 грудня, розпочавшись о 15:30.

У рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги у столиці київське Динамо прийматиме СК Полтава.

ДИНАМО КИЇВ — СК ПОЛТАВА

ПОНЕДІЛОК, 1 ГРУДНЯ, 15:30. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВИНСЬКИЙ (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Це сталось. Олександра Шовковського посеред тижня було звільнено з посади головного тренера київського Динамо після того, як команда поступилась кіпрський Омонії в Лізі конференцій УЄФА (0:2) та поставила себе на межу від прірви в єврокубковому змаганні. Ризик залишитись без євровесни тепер для чинного чемпіона України максимально наближений до реального.

Але нового головного тренера Динамо досі не призначило — із цим будуть визначатись найближчим часом, тоді як зараз працюватиме з командою тренер юнаків "біло-синіх" Ігор Костюк. На рівні U-19 його внесок у розвиток молоді столичного колективу є просто неоціненним, а зараз випав шанс спробувати себе в роботі з "дорослими" гравцями. Утім, подивишся на того-таки Тараса Михавка, і начебто до болю знайомі обличчя мають бути для Костюка в команді, яку йому залишив Шовковський.

Звільнило тренера Динамо при цьому не просто так саме в цей час. До матчу в чемпіонаті проти абсолютного дебютанта "елітної" першості, СК Полтава, кияни мають бути готовими навіть без повноправного керманича на чолі. І навіть Костюк, при всій повазі до всіх сторін процесу, не надто й потрібен колективу, який складається з професіоналів, щоб вони підготувались до гри проти команди з останнього місця в турнірній таблиці, яка до цього ще й ділить лаври найменш результативної з Оболонню, а за кількістю пропущених м’ячів та й поготів рівних не має.

Питання лише в психології. Динамо має за плечима три поразки поспіль у чемпіонаті, а загалом невдала серія складає чотири програних матчі з п’яти в усіх турнірах. Такий спад не міг позначитись на позиціях Шовковського на чолі колективу, і зрештою позначився так, як і мав за подібних обставин.

Тим часом тріумвірату тренерів на чолі Полтави, де досі важко розібратись, хто саме й за які процеси в підготовці команди має відповідати, узагалі нічого не загрожує. А що вимагати від команди з такими скромними ресурсами? От Полтава грає в футбол, який може, або який їй дозволяють грати суперники. Шахтар, наприклад, нічого не дозволив — 1:7. ЛНЗ було більш скромним — 0:2. А от Кривбас та Колос дозволили й отримали по 2:2. Динамо цей момент теж варто брати до уваги, а то тренер-тренером, але тепер на "поганого" тренера нічого списати не вийде — тут уже пряма відповідальність самих футболістів настає.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Динамо Київ програло три поспіль матчі в чемпіонаті до цього — клубний антирекорд;

- СК Полтава не знала перемог в УПЛ у останніх 11 іграх: три нічиїх, вісім поразок;

- СК Полтава пропускала бодай один м’яч у кожному гостьовому матчі чемпіонату в цьому сезоні — сім зустрічей;

- Микола Шапаренко може провести 150 матч в УПЛ, Тарас Михавко (обидва — Динамо Київ) — 50;

- Олександр Яцик (Динамо Київ) та Євген Опанасенко (СК Полтава) можуть забити 10 гол у чемпіонаті.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Дубінчак, Тіаре, Попов, Тимчик — Буяльський, Бражко, Піхальонок — Волошин, Герреро, Кабаєв.

СК Полтава: Восконян — Бужин, Плахтир, Місюра, Савенков, Кононов — Одарюк, Хахльов, Дорошенко, Галенков — Вівдич.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічались.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 4:0

