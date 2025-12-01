Україна

Football.ua представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 1 грудня та розпочнеться о 18:00.

У рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові донецький Шахтар прийматиме криворізький Кривбас.

ШАХТАР — КРИВБАС

ПОНЕДІЛОК, 1 ГРУДНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. АРБІТР — ВІКТОР КОПІЄВСЬКИЙ (КРОПИВНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Історія повторюється? Команда Арди Турана повертається до України на тлі перемоги з мінімальною перевагою за рахунку над суперникам із Британських островів у Лізі конференцій УЄФА, а вдома на неї очікує надзвичайно відповідальна гра в чемпіонаті проти суперника, який уміє створювати проблеми будь-кому. Такий самий антураж був і перед вікопомним розгромом від черкаського ЛНЗ, але, на щастя, цього разу, судячи з усього, обійшлось без масованого обстрілу країни-терористки безпосередньо напередодні гри.

Проте відмінності все ж таки є. Дорога з Ірландії за часом може бути коротшою хіба що за рахунок відсутності візових моментів, якщо порівнювати із Шотландією, а от зайвий день на відпочинок у календарі донецькому Шахтарю точно має стати в нагоді. Тоді такої можливості не було через наявність матчів національних збірних, а зараз є — от і пошкодували "гірників" та київське Динамо відповідно організатори нашої національної першості.

Проте завдання Шахтаря ці всі фактори все одно не змінюють. Основні конкуренти свої перемоги вже минулими вихідними здобули, тож права на помилку в донеччан немає. І це явно не схоже на історію зразка минулого березня, коли ще команда Пушича перебувала в стані тієї, яка відстає в чемпіонських перегонах, і, зокрема, нічия проти Кривбасу тоді продемонструвала, що той Шахтар у чемпіони не годиться. Але це було за іншого тренера й у контексті криворіжців також.

Патрік ван Леувен свою історію в Шахтаря виклав явно не в тому обсязі, на який розраховував, тож, як і в контексті протистояння проти Металіста 1925 (2:0) та Зорі (3:2), у нідерландця буде бажання спортивної сатисфакції. Напрочуд удала статистика проти "колишніх", на що "гірники" точно мають звернути свою увагу.

Що ж до турнірного становища Кривбасу, то й гостям потенційні три очки в цій грі точно не завадять. Навряд чи хтось очікує, що Динамо схибить, тому Кривбас за підсумками туру, у випадку невдачі, може опинитись нижче, аніж був на початку вихідних, а тим часом відставання від того-таки Шахтаря складає вже дев’ять очок, та й від решти команд воно відчутне.

І оскільки проєкт у Кривому Розі наново будуть із високими амбіціями, то ось такі "виставкові" матчі проти явного фаворита й можуть продемонструвати, на що наразі вже здатні "червоно-білі". Ну й рекламу своїм гравця додаткову теж можна зробити. Он, кажуть, Проспер Обах настільки вразив "гірників", що ті готові вже взимку "озолотити" ЛНЗ. У Кривбасу теж є, на кого подивитись у цьому контексті. А взагалі б було дивно, якщо б Шахтар розвинув успіх у плані кількості забитих м'ячів після СК Полтава (7:1) та Оболоні (6:0). І, напевно, трохи лячно.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кривбас може виграти 250 матч в УПЛ, у тому числі — 80 на виїзді;

- Шахтар не програє домашні матчі в чемпіонаті 20 турів поспіль — забито 59 голів;

- Кривбас пропускав у кожному з останніх шести матчів УПЛ — 11 голів;

- Арда Туран може виграти 10 матч чемпіонату на чолі Шахтаря;

- Патрік ван Леувен проведе 60 матч у чемпіонаті, а його команда може зазнати 10 поразки;

- 15 гол в УПЛ може забити Дмитро Криськів (Шахтар);

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес — Егіналду, Мейрелліш, Невертон.

Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака, Араухо, Бекавац — Микитишин, Парако, Мендоза.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА