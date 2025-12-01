Щирі співчуття родині та близьким легендарного футболіста.
Володимир Мунтян, фото ФК Динамо Київ
01 грудня 2025, 11:23
Київське Динамо на своїх офіційних ресурсах повідомило про трагічну новину.
1 грудня 2025 року еа 80-му році життя після тривалої хвороби відійшов у вічність Володимир Мунтян — легенда футболіст "біло-синіх" та один із найяскравіших символів українського футболу 1960-70-х років.
У складі киян Володимир Федорович сім разів ставав чемпіоном СРСР, двічі завоював національний Кубок, також став володарем Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА в 1975 році.
На рахунку Мунтяна 371 матч, 70 голів та 36 гольових передач у футболці Динамо.
Після завершення професійної кар’єри працював головним тренером на чолі СКА Київ, ФК Черкаси, Таврії, Оболонь-ПРО, Спартака Вкз, Кривбасу, Ворскли, резервної команди київського Динамо, а також молодіжної збірної України й національної команди Гвінеї.
Останнім місцем роботи Мунтяна була посада координатора молодих кадрів у Динамо (2011-13).