Такий дебют на новій посаді Ігор Костюк запам'ятає на все життя.
Динамо Київ — СК Полтава, фото УПЛ
01 грудня 2025, 17:36
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — СК Полтава 1:2
Голи: Яцик, 79 — Одарюк, 45+1, Місюра, 73
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 63), Попов (Захарченко, 68), Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Яцик, 77), Михайленко, Буяльський — Волошин, Герреро, Кабаєв (Редушко, 77).
СК Полтава: Восконян — Бужин, Савенков, Місюра, Коцюмака — Дорошенко (Хахльов, 83), Плахтир (Даниленко, 70) — Одарюк (Кононов, 83), Галенков — Марусич, Вівдич (Стрельцов, 70).
Попередження: Плахтир