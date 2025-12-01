Команда Арди Турана до останнього намагалась заштовхати другий рятівний м'яч у ворота колективу Патріка ван Леувена.
Шахтар — Кривбас, фото ФК Шахтар Донецьк
01 грудня 2025, 20:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Кривбас 2:2
Голи: Очеретько, 38, Егіналду, 90+6 — Задерака, 13, Вілівальд, 40
Шахтар: Фесюн — Конопля (Вінісіус, 80), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Ізакі, 63), Очеретько (Криськів, 63), Марлон Гомес — Егіналду, Мейрелліш (Еліас, 63), Невертон.
Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін (Шевченко, 75), Парако (Мулик, 80), Микитишин (Бекавац, 75).
Попередження: Педріньйо Азеведо , Егіналду — Конате