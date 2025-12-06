Северная Америка

Фінал МЛС проти Ванкувер Вайткепс стане останньою грою легендарного іспанця.

Напередодні матчу проти Ванкувер Вайткепс Жорді Альба зізнався, що майбутня гра викликає у нього сильні емоції саме через її прощальний статус.

36-річний футболіст має намір завершити свою кар'єру на мажорній ноті, піднявши над головою трофей.

"Цей фінал буде особливим для мене, тому що це мій останній матч, — цитує Альбу Goal. — Я хочу насолодитися цією миттю разом із командою та нашими вболівальниками. Найкращий спосіб попрощатися — це перемога".

Заява Альби додає додаткової мотивації для Інтер Маямі та його зіркових партнерів — Ліонеля Мессі, Луїса Суареса та Серхіо Бускетса (для якого ця гра також стане останньою у карʼєрі) Вони прагнуть зробити все можливе, щоб провести свого друга та багаторічного партнера з чемпіонським титулом.

Фінал кубка МЛС відбудеться сьогодні о 21:30 за київським часом.