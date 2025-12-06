Інше

Колишня зірка Манчестер Юнайтед вирішив не продовжувати співпрацю з азійським клубом ФК Сеул.

Англійський півзахисник Джессі Лінгард офіційно завершує свій етап виступів у Південній Кореї.

Як повідомляє Goal, гравець залишає ФК Сеул і знову отримує статус вільного агента, відкритий до пропозицій від будь-яких клубів.

Перехід Лінгарда до К-Ліги свого часу став справжньою трансферною сенсацією, викликавши безпрецедентний ажіотаж серед місцевих вболівальників та ЗМІ. Він прибув у статусі зірки, яка мала підняти популярність корейського футболу на новий рівень.

Однак його перебування в Сеулі виявилося непростим: воно супроводжувалося травмами, необхідністю адаптації до нової культури та змішаними результатами на полі.

За два роки перебування в Кореї, Джессі зіграв 66 ігор забив 18 мʼячів та віддав 10 результативних передач.

Поки що невідомо, куди саме планує податися вихованець МЮ — чи спробує він повернутися до європейського футболу, чи розгляне варіанти в МЛС або на Близькому Сході.