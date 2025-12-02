Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 1 грудня 2025 року.

У поєдинку 14-го туру УПЛ Шахтар та Кривбас видали напружений та результативний матч, що завершився внічию.

Кривбас відкрив рахунок на 13-й хвилині після влучного удару Задераки. Шахтар зумів зрівняти зусиллями Очеретька, але незабаром Вілівальд знову вивів гостей уперед. Господарі могли відігратися ще у першому таймі, проте врятувала поперечина.

У другій половині Шахтар значно додав у тиску. Фесюн та Маханьков неодноразово виручали свої команди, а Кривбас відповідав гострими контратаками, які, однак, не стали результативними.

Наприкінці матчу господарям вдалося дотиснути суперника та вирвати нічию, зберігши важливе очко.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо — Полтава у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Шахтар — Кривбас 2:2

Голи: Очеретько, 38, Егіналду, 90+6 — Задерака, 13, Вілівальд, 40

Шахтар: Фесюн — Конопля (Вінісіус, 80), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Ізакі, 63), Очеретько (Криськів, 63), Марлон Гомес — Егіналду, Мейрелліш (Еліас, 63), Невертон.

Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін (Шевченко, 75), Парако (Мулик, 80), Микитишин (Бекавац, 75).

Попередження: Педріньйо Азеведо , Егіналду — Конате