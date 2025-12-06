Німеччина

У Німеччині завершилися п'ять матчів 13-го туру місцевого чемпіонату.

Баварія без проблем на виїзді обіграла Штутгарт з рахунком 5:0, продовживши лідирувати в турнірній таблиці Бундесліги. Головним героєм став запасний форвард Гаррі Кейн, який оформив хет-трик. Перемога фактично була вирішена вже в другому таймі, коли мюнхенці швидко збільшили перевагу завдяки виходам запасних гравців.

Баварія захопила контроль з перших хвилин. Уже на 11-й хвилині Лаймер, скориставшись пасом Олізе, відкрив рахунок. Штутгарт намагався відповісти атакою, але удари Міттельштедта, Нартея та Ель Ханнусса не досягли мети, а гол Нартея скасували через офсайд. Перший тайм завершився 1:0.

У другому таймі Кейн швидко закріпив перевагу ударом з 25 метрів на 66-й хвилині. Станішич подвоїв рахунок на 78-й хвилині, а після червоної картки Ассиньона Кейн реалізував пенальті на 82-й хвилині і завершив хет-трик на 88-й хвилині.

Штутгарт — Баварія 0:5

Голи: Лаймер, 11, Кейн, 66, 82 (пен), 88, Станішич, 78

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Ассіньйон, 74), Ад-Дахіль, Гендрікс, Міттельштедт — Нарті (Фюріх, 61), Андрес, Штіллер — Ель-Ханнус (Томаш, 74), Ундав (Каразор, 90), Левелінг (Єльч, 90)

Баварія: Урбіг — Лаймер, Упамекано (Іто, 83), Мін Дже, Бішоф (Станішич, 46) — Кімміх, Горецка (Павлович, 61) — Олісе, Геррейру (Карл, 60), Діас — Джексон (Кейн, 60)

Попередження: Ад-Дахіль, Левелінг — Бішоф, Упамекано, Горецка, Діас

Вилучення: Ассіньйон, 81

Дебют виконуючого обов'язки тренера Мануеля Баума виявився фантастичним: Аугсбург швидко повів у рахунку завдяки Яннулісу (6 хв) і подвоїв перевагу завдяки Антону Каде (28 хв). Леверкузен володів м’ячем, але не зумів створити реальних нагод для взяття воріт. Три удари в каркас воріт лише підкреслили безпорадність гостей.

Аугсбург — Баєр Леверкузен 2:0

Голи: Яннуліс, 6, Каде, 28

Аугсбург: Дамен — Банкс, Матсіма, Шлоттербек — Фелльхауер, Якич, Массенго, Яннуліс (Педерсен, 57) — Рідер (Комур, 57), Клод-Моріс (Реджбечай, 70) — Каде (Ессенде, 89)

Баєр Леверкузен: Флеккен — Андріх, Баде (Кванса, 46), Тапсоба — Гофманн (Телла, 61), Маза (Бен Сегір, 61), Гарсія, Поку — Тер'є (Кофане, 46), Тілльман (Ечеверрі, 81) — Шик

Попередження: Банкс, Каде, Якич, Ессенде — Тапсоба, Телла, Кванса

Кельн контролював гру та відкрив рахунок після голу Ель Мали на 51-й хвилині. Проте гості зуміли відновити рівновагу завдяки спільним діям запасних гравців на 90+4-й хвилині, що принесло Санкт-Паулі цінне очко.

Кельн — Санкт-Паулі 1:1

Голи: Ель Мала, 51 - Джонс, 90+4

Кельн: Швебе — Себулонсен, Мартель, ван ден Берг — Тільманн, Гусейнбашич (Йоуганнессон, 73), Краусс (Кайнц, 82), Камінські — Вальдшмідт, Ель Мала (Майна, 83), Бюльтер (Аче, 73)

Санкт-Паулі: Васіль — Валь (Дзвігала, 46), Сміт, Метс (Сессай, 86) — Пирка, Сендс (Сінані, 73), Оппі — Фудзіта, Ірвін — Карс (Меткалф, 68), Лаже (Джонс, 68)

Попередження: Сінані

Вольфсбург перервав домашнє прокляття, здобувши першу перемогу на власному полі з січня 2025 року. Кевін Віммер (10 хв), Амоура (30 хв) та Майєр (59 хв) вивели господарів уперед. Уніон скоротив рахунок на 68-й хвилині, але гол у компенсований час не допоміг змінити результат. Грабара відбив вирішальний пенальті Кверфельда (90+1), зберігши перемогу.

Вольфсбург - Уніон Берлін 3:1

Голи: Віммер, 10, Амура, 30, Маєр, 59 - П'єр Нсокі, 68

Вольфсбург: Грабара — Кюмбеді Нсек (Бюргер, 46), Селт, Кулєракіс, Центер — Герхардт, Арнольд — Віммер (Сванберг, 65), Маєр (Вавро, 90), Еріксен (Гензель, 90) — Амура (Пейчінович, 73)

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, П'єр Нсокі (Бурджу, 78) — Тріммель (Александер Роте, 70), Хаберер, Кемляйн, Кьон (Крал, 70) — Шафер (Берк, 57), Анса — У Йон (Ілич, 57)

Попередження: Нсек, Еріксен, Маєр, Кулєракіс — Берк

Гайденгайм вирішив долю матчу у компенсований час. Здавалося, що нічия у цьому матчі неминуча, але Шиммер скористався помилкою Юнга та забив вирішальний м’яч на 90+4-й хвилині.

Гайденгайм - Фрайбург 2:1

Голи: Маїнка, 59, Шиммер, 90+4 - Манзамбі, 40

Гайденгайм: Рамай — Келлер (Зірслебен, 46), Маїнка, Гімбер (Ібрагімович, 46) — Буш (Траоре, 83), Нігюс (Шиммер, 70), Дорш (Кербер, 88), Ференбах — Гонсак, Шеппнер — Пірінгер

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Лінгарт (Розенфельдер, 46), Гінтер, Трой — Еггештайн, Остерхаге — Бесте, Манзамбі (Шергант, 67), Гріфо (Сузукі, 67) — Гелер

Попередження: Келлер, Гімбер — Юнг