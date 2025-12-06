Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру іспанської Ла Ліги, у якому зіграють севільський Бетіс та каталонська Барселона.

Севільський Бетіс та каталонська Барселона зіграють на Ла Картусі в рамках п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Мануеле Пеллегріні, після перемоги в дербі над Севільєю (2:0), використав із перших хвилин

Ганс-Дітер Флік, на тлі перемоги над мадридським Атлетіко (3:1), залучив до стартового складу Бардагжі в центрі поля, тоді як Торрес та Рашфорд гратимуть у атаці.

Бетіс: Вальєс — Руїбаль, Бартра, Натан, Гомес — Альтіміра, Форнальс, Рока — Антоні, Кучо, Еззалзулі.

Запасні: Адріан, Лопес, Льоренте, Авіла, Бакамбу, Р. Родрігес, Рікельме, Деосса, Ло Чельсо, Фірпо, Ортіс, П. Гарсія.



Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Бальде — Бардагжі, Е. Гарсія, Педрі — Ямал, Торрес, Рашфорд.

Запасні: Щесни, Левандовські, Рафінья, Крістенсен, Фермін, Касадо, де Йонг, Берналь, Жофре, Дро, Альєр, Томмі.

Гра Бетіс — Барселона почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.