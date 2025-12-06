Головний момент матчу — пенальті після перегляду VAR, інші шанси гостей залишилися нереалізованими.
Алавес - Реал Сосьєдад, getty images
06 грудня 2025, 19:22
Алавес здобув перемогу над Реалом Сосьєдад завдяки пенальті Лукаса Боє, призначеному в компенсований час першого тайму після перегляду VAR.
Реал Сосьєдад першим створив момент біля штрафного суперника: Браїс Мендес точно пасував на Гедеса, але Теналья відбив удар. Алавес відповів небезпечними моментами після стандартів: Боє обіграв Садіка і пробив головою трохи повз ворота, а Калебе не реалізував вихід один на один.
Другий тайм залишився за господарями. Попри спроби контратакувати — гості не змогли врятувати хоча б одне очко.
Алавес - Реал Сосьєдад 1:0
Гол: Боє, 45+4 (пен)
Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Пачеко, Парада — Гевара (Діарра, 76) — Реббаш (Аленья, 76), Ібаньєс, Суарес (Енрікес, 90), Калебе (Вісенте, 51) — Боє
Реал Сосьєдад: Реміро — Гомес, Елустондо (Чалета-Цар, 56), Мартін, Арамбуру — Кубо (Каррікабуру, 78), Горрочатегі (Захарян, 78), Солер (Готі, 87), Гедеш — Умар (Барренечеа, 56), Мендес
Попередження: Гевара, Теналья — Горрочатегі, Арамбуру