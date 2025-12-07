Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 7 грудня та розпочнеться о 18:00.

У рамках п’ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові місцевий Рух зіграє домашній матч проти житомирського Полісся.

РУХ — ПОЛІССЯ

НЕДІЛЯ, 7 ГРУДНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНИС РЕЗНІКОВ (КАМ’ЯНСЬКЕ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Житомирське Полісся починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Черкаський ЛНЗ свій матч у цьому турі вже виграв у Оболоні (3:0), а донецький Шахтар утратив очки в грі проти Колоса (0:0). Відповідно, якщо команда Руслана Ротаня виграє свою дуель проти львівського Руху, то принаймні до одного конкурента відстань скоротиться. А якщо цього не вдасться зробити, то позиція "вовків" на третій сходинці аж ніяк не погіршиться. Ситуація безпрограшна.

Проте, зрозуміло, Полісся буде грати на перемогу, бо останні результати наче й виглядають позитивними — триває серія без поразок тривалістю вісім матчів. Та ще й не пропускали житомиряни впродовж семи цих зустрічей. Відмінний показник! Інша справа, що від середини жовтня до сьогоднішнього дня команді Ротаня так і не вдалось жодного разу виграти хоча б два матчі поспіль.

Цього ж разу Полісся зустрічатиметься з Рухом, одним із головних здобутків у цьому сезоні є перемога над житомирянами на власному полі в Кубку України ще наприкінці вересня. Причому "перемога" — це надто скромно, розгром! 3:0. Тоді це сприймалось за межею сенсації. Утім, як і потенційний успіх команди Івана Федика в прийдешній грі.

Бо "жовто-чорні" нині перебувають у зоні перехідних матчів, хоча чи не кожен суперник говорить про те, що ця позиція взагалі не відповідає якості футболу Руху. Із цим важко посперечатись — не просто так нападника Бабукара Фаала вже готовий забирати ЛНЗ на зміну Просперу Обаху на другу частину сезону. Але всьому свій час. Зараз Рух має серію з двох переможних матчів над прямими конкурентами, Кудрівкою (4:2) та Олександрією (1:0). Полісся, звісно, до переліку конкурентів львів’ян не належить, проте одного разу команду Ротаня вже спіймали на грі "на класі", то чому б не спробувати це зробити знову?

Матч Руху та Полісся вже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу Поліссю з коефіцієнтом 1.98. А перемогу Руху оцінюють в 4.60. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "вовків"!

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Полісся може вдесяте зіграти внічию в гостях або зазнати 10 поразки в УПЛ;

- Рух не грає внічию вдома сім матчів поспіль: дві перемоги, п’ять поразок;

- Полісся не пропускає в чемпіонаті 648 хвилин — клубний рекорд;

- Рух пропускає вдома в УПЛ вісім матчів поспіль — 18 голів, клубний рекорд за одну гру;

- Руслан Ротань (Полісся) може виграти 40 матч в чемпіонаті;

- Рух за Івана Федика може програти 10 домашній матч в УПЛ;

- Олексій Гуцуляк (Полісся) може забити 50 гол на клубному рівні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод — Роман, Едсон, Сапуга, Лях — Квасниця, Фаал, Притула.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський, Бабенко — Гуцуляк, Брагару, Велетень — Гайдучик.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:2

