Скоро розпочнеться головний турнір Африки.

Збірна Нігерії оголосила про склад, який готуватиметься до Кубка африканських націй.

Головний тренер Ерік Шелль викликав 28 гравців:

Воротарі: Стенлі Нвабілі (Чіппа Юнайтед), Амас Обасогі (Сінгіда Блекстарс), Френсіс Узохо (Омонія);

Захисники: Келвін Бассі (Фулгем), Олувасемілого Алаї (Галл Сіті), Брайт Осей-Семюел (Бірмінгем), Бруно Оньємаєчі (Олімпіакос), Чідозі Авазієм (Нант), Заїду Санусі (Порту), Раян Алебіус (Блекберн);

Півзахисники: Алекс Івобі (Фулгем), Френк Оньєка (Брентфорд), Вілфред Ндіді (Бешикташ), Рафаел Нвадіке (Брюгге), Точукву Ннаді (Зюлте-Варегем), Фісайо Деле-Башир (Піза), Мухаммед Усман (Іроні Тверія);

Нападники: Адемола Лукман (Аталанта), Самюель Чуквуезе (Фулгем), Віктор Осімген (Галатасарай), Саймон Мозес (Париж), Чідера Еджуке, Акор Адамс (обидва – Севілья), Пол Онуачу (Трабзонспор), Салім Фаго Лаваль (Істра 1961).

КАН пройде в Марокко з 21 грудня 2025 по 18 січня 2026 року.