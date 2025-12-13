Україна

Форвард "пивоварів" поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Нападник Оболоні Денис Устименко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Металіста 1925 (1:3).

"Ми награємо такі моменти. Часто на тренуваннях діємо в парі з Нестеренком, тому наша взаємодія вже добре налагоджена. Ми відчуваємо одне одного на полі, і, думаю, саме це зіграло ключову роль в епізоді з голом.

Емоційне святкування голу? Цього тижня померла близька для мене людина — мій дядько. Морально було непросто готуватися до матчу, тому цей гол я хочу присвятити саме йому.

Ми всі хотіли якнайшвидше забути про те, що ми давно не забивали, багато працювали над завершенням. Вважаю, що перший етап гри у нашому виконанні був хорошим: ми створювали моменти. У мене особисто було три гольові нагоди, але реалізував лише одну. Якби вдалося використати більше шансів, могли б і виграти цей матч.

За відчуттями ми зіграли непогано, але, якщо бути чесним, ми точно не заслуговували на перемогу. Це моя особиста думка", — наводить слова Устименка прес-служба клубу.

