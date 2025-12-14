Україна: Перша ліга

Футболісти стали вільними агентами після виключення клубу із Другої ліги.

Лівий Берег на своєму офіційному сайті оголосив про підписання чотирьох новачків — захисника Іллю Коваленка, півзахисників — Вікентія Волошина та Андрія Чепурного та нападника Назара Волошина.

Усі четверо у першій половині сезону виступали за ФК Лісне, який був виключений з учасників Другої ліги через фінансові проблеми та дві неявки команди на виїзні матчі.

24-річний Коваленко провів 15 матчів та забив два м'ячі, а на рахунку 24-річного Вікентія десять поєдинків, два голи та один асист. В активі 23-річного Чепурного 13 зустрічей, а 25-річний Назар відіграв 15 матчів, у яких забив 13 голів та віддав одну гольову передачу.

Після 18 турів Лівий Берег набрав 39 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці Першої ліги, відстаючи від Буковини на дев'ять балів.