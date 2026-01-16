Україна

Анхель Торрес залишає Київ.

Турецький клуб Еюпспор повідомив про перехід півзахисника Динамо Київ Анхеля Торреса. 25-річний колумбієць продовжить кар'єру на правах оренди. Угода розрахована до завершення поточного сезону.

У новій команді Торрес гратиме пліч-о-пліч із багаторічним капітаном Шахтаря та збірної України Тарасом Степаненком, який також захищає кольори Еюпспора.

Період перебування Торреса в Динамо важко назвати успішним. Попри те, що він перебуває в команді ще з травня 2025 року, тренерський штаб майже не довіряв легіонеру. В активі вінгера сумарно менш як година ігрового часу: 10 хвилин у матчі Ліги конференцій проти Зрінські та 45 хвилин у поєдинку УПЛ проти Епіцентра.

Тепер футболіст спробує довести свою профпридатність у чемпіонаті Туреччини.