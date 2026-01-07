Київський клуб оголосив про продовження співпраці з центральним захисником.
Денис Попов, Getty Images
07 січня 2026, 19:00
Київське Динамо офіційно повідомило про продовження контракту з українським захисником Денисом Поповим. Про це йдеться у заяві клубної пресслужби.
Згідно з оприлюдненою інформацією, нова угода між футболістом та "біло-синіми" розрахована на п’ять років. Фінансові умови контракту сторони не розкривають.
У клубі привітали гравця з підписанням нового договору, наголосивши на своїх очікуваннях від подальших виступів захисника.
Після 16 турів поточного сезону Української Прем’єр-ліги київське Динамо посідає четверте місце у турнірній таблиці, маючи 26 очок у своєму активі.