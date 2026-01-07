Україна

Київський клуб оголосив про продовження співпраці з центральним захисником.

Київське Динамо офіційно повідомило про продовження контракту з українським захисником Денисом Поповим. Про це йдеться у заяві клубної пресслужби.

Згідно з оприлюдненою інформацією, нова угода між футболістом та "біло-синіми" розрахована на п’ять років. Фінансові умови контракту сторони не розкривають.

У клубі привітали гравця з підписанням нового договору, наголосивши на своїх очікуваннях від подальших виступів захисника.

Після 16 турів поточного сезону Української Прем’єр-ліги київське Динамо посідає четверте місце у турнірній таблиці, маючи 26 очок у своєму активі.