Україна

Чинний чемпіон України та найкращий молодий гравець УПЛ продовжить захищати кольори киян щонайменше до 2030 року.

Київське Динамо офіційно повідомило про продовження співпраці з одним зі своїх головних талантів. Центральний захисник Тарас Михавко поставив підпис під новою угодою, яка розрахована на 5 років — до 31 грудня 2030 року.

Михавко увірвався до основного складу біло-синіх у другій половині сезону 2023/24. Вже у наступній кампанії він закріпив за собою статус незамінного гравця основи, ставши одним із лідерів команди за кількістю проведених хвилин на полі.

Його надійна гра зробила вагомий внесок у чемпіонство Динамо, яке стало для 19-річного футболіста першим дорослим трофеєм у кар'єрі. Успіхи захисника оцінили й суперники. За підсумками сезону 2024/25, під час опитування клубів Прем’єр-ліги, саме Тараса було визнано найкращим молодим футболістом УПЛ.

У клубі привітали гравця з підписанням та побажали нових титулів у біло-синій футболці.