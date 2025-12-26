Інше

Фран Соль зацікавив перуанський клуб Універсітаріо де Депортес.

Колишній нападник київського Динамо Фран Соль зацікавив перуанський клуб Універсітаріо де Депортес. Про це повідомляє Gian Franco Zelaya.

33-річний іспанець наразі виступає за Еруклес із третього дивізіону Іспанії. У сезоні 2025/26 він провів 16 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав три результативні передачі.

El '9' que suena en Universitario de Deportes 🇵🇪, Fran Sol. | Tuvo un paso fructífero en el Willem II 🇳🇱 por tres temporadas y cuando fue vendido al Dinamo Kiev, fue reemplazado por Alexander Isak (actual delantero del Liverpool que al día de hoy vale 120 millones 💶)



No llegó a… https://t.co/47NAlkjKF8 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) December 25, 2025

Франсиско Соль — вихованець мадридського Реала. До переїзду в Україну у 2019 році він провів три сезони у Віллемі II, після чого перейшов у Динамо за 3,5 млн євро. За чотири з половиною роки в Києві Соль зіграв 24 матчі, забив чотири голи та зробив два асисти. У складі Динамо він здобув срібло чемпіонату України, Кубок України (2019/20) та Суперкубок України (2020).

Після Динамо іспанець встиг пограти за Тенеріфе, Ейбар, Малагу, АЕК Ларнаку і літом 2025 року став гравцем іспанського Еруклесу.