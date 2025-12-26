Фран Соль зацікавив перуанський клуб Універсітаріо де Депортес.
Фран Соль, getty images
26 грудня 2025, 12:20
Колишній нападник київського Динамо Фран Соль зацікавив перуанський клуб Універсітаріо де Депортес. Про це повідомляє Gian Franco Zelaya.
33-річний іспанець наразі виступає за Еруклес із третього дивізіону Іспанії. У сезоні 2025/26 він провів 16 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав три результативні передачі.
Франсиско Соль — вихованець мадридського Реала. До переїзду в Україну у 2019 році він провів три сезони у Віллемі II, після чого перейшов у Динамо за 3,5 млн євро. За чотири з половиною роки в Києві Соль зіграв 24 матчі, забив чотири голи та зробив два асисти. У складі Динамо він здобув срібло чемпіонату України, Кубок України (2019/20) та Суперкубок України (2020).
Після Динамо іспанець встиг пограти за Тенеріфе, Ейбар, Малагу, АЕК Ларнаку і літом 2025 року став гравцем іспанського Еруклесу.