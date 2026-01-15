Україна

Павло Полегенько підсилив оборонні редути пивоварів.

Київська Оболонь оголосила про підписання контракту з захисником Павлом Полегеньком. 31-річний футболіст приєднався до столичного клубу, щоб додати досвіду лінії оборони команди.

Полегенько, який народився в Чернігові, є вихованцем академії київського Динамо.Свій шлях у професійному футболі він розпочав в ужгородській Говерлі, після чого встиг пограти за цілу низку українських клубів, серед яких Зірка, Маріуполь, Десна, Інгулець, Львів та луганська Зоря.

Останнім місцем роботи захисника були львівські Карпати. Сторони розірвали стосунки за обопільною згодою на початку цього року. У нинішньому сезоні Української Прем’єр-ліги Павло провів 12 поєдинків, проте результативними діями не відзначився.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця у 600 тисяч євро. Керівництво та тренерський штаб Оболоні покладають надії на те, що значний досвід виступів Полегенька на рівні УПЛ стане ключовим фактором для досягнення командних цілей у весняній частині чемпіонату.