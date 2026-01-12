Україна

Трансфер, який навряд чи хтось колись зрозуміє.

Київське Динамо наприкінці літнього трансферного вікна підписало центрального захисника тернопільської Ниви Василя Буртника на правах оренди.

Однак 23-річному виконавцю в першій частині сезону так і не вдалось дебютувати в складі "біло-синіх", тож п’ять матчів за Ниву з одним асистом так і залишаються його доробком у цій кампанії.

Тим часом Динамо оголосило, що співпрацю з Буртником цієї зими було завершено й він повернеться до клубу, якому належить його контракт, найближчим часом.

Нагадаємо, що раніше Василь виступав також за УФК Львів, Прикарпаття, Ніку-05 та Реверу 1908.