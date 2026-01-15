Україна

Кияни розпочнуть серію контрольних матчів 20 січня грою проти Корони Кельце.

Під час навчально-тренувального збору в Туреччині київське Динамо проведе серію контрольних матчів. Перелік спарингів оприлюднила офіційна пресслужба столичного клубу.

Підопічні Ігоря Костюка вийшли із зимової відпустки 12 січня та пройшли традиційний медичний огляд. У четвер, 15 січня, делегація Динамо вирушила до Туреччини, де команда готуватиметься до відновлення сезону-2025/2026 у чемпіонаті та Кубку України. Збори триватимуть до 14 лютого.

На даний момент відомо про шість контрольних поєдинків, які біло-сині проведуть на турецькій землі. Перший спаринг заплановано на 20 січня.

Розклад контрольних матчів Динамо на зборах у Туреччині:

20 січня – Корона Кельце (Польща)

25 січня – Малішева (Косово)

30 січня – Кауно Жальгіріс (Литва)

9 лютого – Іберія 1999 (Грузія)

14 лютого – Зімбру (Молдова)

14 лютого – РФШ (Латвія)

Зазначається, що цей список не є остаточним — дати, час початку матчів та перелік суперників можуть змінюватися й доповнюватися.

До підготовки на зборі залучено 32 футболісти:



Воротарі: Ігнатенко, Моргун, Нещерет, Суркіс.

Захисники: Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Захарченко, Караваєв, Коробов, Міхавко, Попов, Тимчик, Тіаре.

Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Михайленко, Огундана, Осипенко, Пихаленок, Редушко, Рубчинський, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик.

Нападники: Бленуце, Геріч, Герреро, Пономаренко.

Нагадаємо, що перший офіційний матч у 2026 році Динамо проведе 21 лютого (базова дата), коли на власному полі прийме львівський Рух.