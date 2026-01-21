Україна

Зимовий новачок Металіста 1925 розповів про перехід до харківської команди.

Нападник Себастьян Кастільйо прокоментував свій перехід до харківського клубу УПЛ.

"Перш за все, я дякую Богу за цю можливість. Зараз я відчуваю багато емоцій, тому що це була можливість, на яку я завжди сподівався та працював заради неї, і тепер не хочу її втрачати. Я знаю, що це буде нелегко, але я їду з великим ентузіазмом і бажанням продемонструвати свій талант, зробити ім'я моєї країни відомим і допомогти Металісту 1925 досягти позитивних результатів.

Венесуельці в Україні дуже добре виступали, і це відкриває можливості для футболістів з моєї країни. Я думаю, що також зіграв свою роль виступ зі збірною Венесуели на чемпіонаті Південної Америки до 20 років, як і мій хороший виступ з моєю командою Депортіво.

Я вважаю себе сильним у грі один в один. Також я дуже технічний у роботі з м'ячем, а ще маю хороший удар з-за меж штрафного майданчика. Я можу грати на всіх атакувальних позиціях команди, але рідною є для мене позиція лівого вінгера.

Я з командою лише кілька днів, але вже бачу, що є кілька дуже хороших гравців. Один з тих, хто виділяється найбільше — це капітан. Я поступово буду ближче знайомитися з хлопцями. Я вважаю себе дружньою людиною. Мені подобається дружити з усіма своїми товаришами по команді, і я намагатимуся заслужити дружбу кожного. Однак, зараз я провів більше часу з Ніколасом Аревало.

Я знав про клуб, бо стежив за УПЛ через венесуельців, які тут грали. У моїй колишній команді були гравці, які мені багато розповідали про український чемпіонат.

Моя головна мета — виступити якомога краще, щоб допомогти команді досягти цілей, поставлених на цей сезон. Я думаю, що якщо команда добре виступить, то й я також буду задоволений. Мені подобається концентруватися саме на командному успіху, і я хочу досягти успіху разом з Металістом 1925", — наводить слова Кастільйо прес-служба клубу.

